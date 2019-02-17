سقوط سائح من مطل نهاية العالم بالرياض

لقي سائح مصرعه إثر سقوطه من علو أثناء تواجده عند مطل نهاية العالم، بشعيب الحيسية في الرياض.

وكانت الأجهزة الأمنية في الرياض تلقت إخطارا يفيد بسقوط سائح من مكان مرتفع عند مطل نهاية العالم، بشعيب الحيسية – التي يقصدها السياح بشكل دائم – في الرياض. انتقلت قوة من الشرطة لمباشرة الواقعة وتبين وفاة الشاب وتم استخراج جثمانه . وإعداد محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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