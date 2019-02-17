ثلوج خفيفة تعانق جبل اللوز في تبوك

: شهدت جبال اللوز مساء أمس هطول ثلوج خفيفة غطت أجزاء متفرقة من المنطقة التي اكتست بالبياض . وتُعَد قمة جبل اللوز أعلى قمة في منطقة تبوك إذ يبلغ ارتفاعها 2583 متراً فوق سطح البحر وحذر المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري من الصعود الى جبل اللوز..، وأخذ الحيطة والحذر مشيرا الى ان الدفاع المدني متواجد بالقرب من علقان والظهر وجبل اللوز لتأمين السلامة لقاصدي التنزه بالثلوج وعدم الصعود باتجاه جبل اللوز نظرا لخطورة الطريق .



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