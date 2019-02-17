4 أخطاء أمنية شائعة بين مستخدمي الإنترنت.. احذرها

: أوضح استبيان أجراه المتخصص في أمن المعلومات، ياسر الرحيلي..، أن هناك 4 أخطاء أمنية هي الأكثر انتشاراً بين مستخدمي الإنترنت والأجهزة الذكية. وأبان “الرحيلي” عبر حسابه على “تويتر” أن هذه الأخطاء هي (استخدام كلمة سر واحدة لأكثر من حساب – عدم تفعيل التحقق الثنائي – عدم أخذ نسخة احتياطية من أجهزتهم – الاتصال بالشبكات اللاسلكية المجهولة).



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