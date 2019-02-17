«تويتر» تضيف خاصية «الفيديو المتحرك» وسط التغريدات

: قال المختص في التقنية الرقمية، عبدالعزيز الحمادي، إن موقع تويتر سيضيف خاصية إطار الفيديو المتحرك، والتي تسمح لك بتشغيل مقطع فيديو والعودة لتصفح تويتر وهو يعمل في إطار صغير تستطيع تحريكه. وأضاف الحمادي عبر حسابه في تويتر: “عندما تفتح أي فيديو ستجد في أعلى الفيديو علامة مربع بداخلها سهم..، اضغط عليها وسيتحول الفيديو إلى إطار صغير مرن”.



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