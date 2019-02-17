وزير الشؤون الإسلامية: مسابقة الملك سلمان ميدان للتنافس في حفظ أعظم كتاب

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن القيادة الرشيدة أولت وتولي اهتمامًا كبيرًا لنشر كتاب الله الكريم محليًّا ودوليًّا، مشيرًا إلى أن جائزة الملك سلمان المحلية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده، تجسّد عناية القيادة بالقرآن الكريم وأهله .

جاء ذلك في مستهل كلمته في افتتاح التصفيات النهائية لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده، التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام للجائزة الشيخ سلمان بن عبدالعزيز الفهيد.

وقال: إن المسابقة هي حلقة وصل بين الناشئة والقرآن الكريم، ودليل خيرية لهذه البلاد المباركة التي عمل ولاة أمرها بقول الرسول- صلى الله عليه وسلم-: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه», منوها إلى أن المسابقة القرآنية ميدان للتنافس الشريف في حفظ أعظم كتاب, وتجسّد عناية القيادة الرشيدة بالقرآن وأهله.

وأضاف آل الشيخ أن هذه المسابقة القرآنية العريقة تتبنى رسالة مضمونها التشجيع على الإقبال على كتاب الله، تلاوة وحفظًا وتجويدًا وعملًا, وتنطلق وفق قيم العدالة والشفافية والمهنية والصدق, وتتطلع إلى تحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة في تحفيز أبناء وبنات الوطن ليكونوا لبنات صالحة تنتفع بهم بلادهم وأمتهم.

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فيما ألقى رئيس لجنة التحكيم بالمسابقة الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني إمام وخطيب المسجد الحرام كلمة أشاد فيها بدور المملكة في خدمة القرآن الكريم على الصعيدين الداخلي والخارجي، تأكيدًا لرسالتها الخالدة لرفع راية الإسلام والسلام بالوسطية والاعتدال.

وأشار إمام الحرم إلى أن بلاد التوحيد المملكة العربية السعودية قامت على كتاب الله وأن مظاهر عنايتها بالقرآن الكريم أكثر من أن تحصى، فهي تسعى دائما لنفع الإسلام والمسلمين في كل مكان.

وقال: إن هذه المسابقة تحت رعاية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبإشراف من الوزير آل الشيخ آتت ثمارا يانعة وقطوفا دانية على الشباب الذي كرس جهده ووقته لحفظ القرآن الكريم في المدارس وحلقات التحفيظ المنتشرة في هذه البلاد المباركة.

ثم أعلن الشيخ سلمان بن عبد العزيز الفهيد، الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم نيابة عن وزير الشؤون الإسلامية افتتاح جائزة الملك سلمان، عقب ذلك شرعت لجنة التحكيم برئاسة إمام المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني في الاستماع لتلاوات المتسابقين الذين تأهلوا للتصفيات النهائية، فيما استمعت لجنة التحكيم النسائية لقراءات المتسابقات.