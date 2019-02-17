العميد الهباس يتفقد قوة ‬الجوازات ‬‪ ‬المشاركة‪ ‬في‪ ‬مهرجان‪ ‬الملك‪ ‬عبدالعزيز‪...

اطلع على الخدمات المقدمة للزائرين
تفقد مدير جوازات منطقة الرياض المكلف العميد محمد بن نايف الهباس اليوم السبت، قوة الجوازات المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والذي انطلق يوم الثلاثاء30/5 1440هـ بمقر المهرجان.
وكان في استقباله قائد قوة الجوازات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، العميد سعد بن سعيد القحطاني والضباط والأفراد المشاركون.
واطلع العميد الهباس خلال الزيارة على الخدمات التي تقدمها الجوازات للزائرين من خلال عربة مجهزة بالكوادر البشرية المدربة والأجهزة التقنية الحديثة، داعيًا زوار المهرجان إلى الاستفادة من هذه الخدمات.
كما اطلع على القرارات الإدارية الصادرة من اللجنة الإدارية بمقر المهرجان، والتي تصدر على المخالفين المقبوض عليهم من قبل الجهات الأمنية المشاركة بالمواقع .
بعد ذلك التقى العميد الهباس بقائد اللجنة الأمنية بمهرجان الملك عبدالعزيز للأبل ومدير الضبط الإداري بشرطة منطقة الرياض العميد راشد بن زيد المهيني؛ حيث تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تحظى باهتمام الجانبين .
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