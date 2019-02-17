رئيس جمعية خيركم بجدة: جائزة الملك سلمان أكبر دعم لأهل القرآن

أكد رئيس جمعية خيركم لتحفيظ القرآن الكريم بجدة عبدالعزيز حنفي، اليوم السبت، اهتمام الدولة بالقرآن الكريم، ودعمها المتواصل ومباركتها الدائمة لبرامج وفاعليات وأنشطة جمعيات القرآن الكريم، وإقامة المسابقات الدولية والمحلية لحفظ القرآن الكريم.

ووصف رئيس جمعية خيركم، جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم، بأنها «أقوى المسابقات المحلية وأكبر دعم لأهل القرآن».

جاء ذلك بمناسبة انطلاق التصفيات الختامية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، في دورتها الحادية والعشرين، بمدينة الرياض، خلال المدة من 11 - 15 جمادى الآخرة من العام الجاري.

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وقال رئيس جمعية خيركم: «إن جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم امتداد مشرف من العناية بكتاب الله تعالى، وتكريم أهل القرآن منذ عهد المؤسس - طيّب الله ثراه - إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووليِّ عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله -».

وأوضح حنفي، أن المسابقة تؤكد حرص الملك سلمان على الاهتمام بكتاب الله ورصد الجوائز السخية للفائزين، التي حفزت الناشئة للمشاركة والتنافس في حفظ كتاب الله، والحرص على الالتحاق بالحلقات القرآنية في المساجد وفي الدور النسائية، وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وكان لها الأثر القوي في حفظ وتحصين الناشئة عن المخاطر التي تحدق بهم، من خلال انضمامهم إلى الحلقات والمدارس القرآنية التي تربي على منهج الوسطية والاعتدال، وتعدهم لَبِنَاتِ بناء خدمةً لدينهم ووطنهم.

وأشاد رئيس جمعية خيركم، بدور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إعداد المسابقة ومتابعتها والإشراف عليها، مبينًا أن المسابقة تزداد في كل عام تميزًا ونجاحًا في الإعداد والتنظيم برعاية ودعم من الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئيس المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم.