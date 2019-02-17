السعودية اليوم / سابك تؤكد ريادتها في دعم التعليم في مجال العلوم والابتكار برعايتها الإستراتيجية لبرامج مؤسسة "موهبة"

الرياض 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأعلنت سابك رعايتها الإستراتيجية لعدد من برامج مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وذلك خلال حفل الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2019 الذي نظمته مؤسسة (موهبة)، أمس في جامعة الفيصل، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ورئيس مجلس إدارة سابك الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع.وتضمنت رعاية سابك لكل من الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي والأولمبياد الدولي للكيمياء، وذلك ضمن الجهود المشتركة لتنمية روح الإبداع لدى الطلاب والطالبات في المملكة واكسابهم مهارات البحث العلمي؛ بما يطور مهاراتهم العلمية، ويمكنهم من تمثيل المملكة في المحافل الدولية بمشاريع متميزة.وتأتي رعاية سابك لهذه البرامج التزاماً منها بدعم التعليم في مجال العلوم والابتكار ودعم ريادة الأعمال وتحفيزها؛ وصولاً إلى تحقيق نموذج الاقتصاد المعرفي، إيماناً من الشركة بأهمية دعم المواهب في مختلف المجالات، وبأن تطوير الكفاءات البشرية يعد جزءاً لا يتجزأ من نجاح أي منظومة.يُذكر أنّ الأولمبياد الوطني يعد من أهم المسابقات العلمية السنوية التي تقوم على أساس التنافس وتهدف إلى تهيئة الباحثين والموهوبين في عدة مجالات علمية من خلال تقديم مشاريع فردية أو جماعية يتم ترشيح الفائز منها لتمثيل المملكة في مختلف المحافل العالمية مثل مسابقة (آي أس إي أف) الدولية ISEF، التي حقق المتسابقون من خلالها أكثر من 25 ميدالية خلال السنوات الثلاث الماضية، أحرزت فيها المملكة المرتبة الثالثة عالمياً.// انتهى //11:00ت م0038