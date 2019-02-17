السعودية اليوم / "النباتات الطبية والعطرية .. الطب البديل" معرض بجامعة الباحة



الباحة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

نظمت جامعة الباحة ممثلة بكلية العلوم والآداب بمحافظة المخواة اليوم، معرض "النباتات الطبية والعطرية .. الطب البديل", بحضور وكيلة الكلية الدكتورة نورة بنت مسفر الزهراني.

وتخلل المعرض التعريف بأهمية النباتات في حياتنا واستخداماتها المختلفة, ونشر المعرفة بالنباتات الطبية والعطرية وطرق استخدامها وفوائدها, إضافة إلى عرض عددٍ من أنواع الأطعمة المستخلصة من النباتات الطبية, ومجموعة من النباتات العطرية التي كانت ولازالت من تراث المملكة العربية

// انتهى //

11:00ت م

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الباحة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسنظمت جامعة الباحة ممثلة بكلية العلوم والآداب بمحافظة المخواة اليوم، معرض "النباتات الطبية والعطرية .. الطب البديل", بحضور وكيلة الكلية الدكتورة نورة بنت مسفر الزهراني.وتخلل المعرض التعريف بأهمية النباتات في حياتنا واستخداماتها المختلفة, ونشر المعرفة بالنباتات الطبية والعطرية وطرق استخدامها وفوائدها, إضافة إلى عرض عددٍ من أنواع الأطعمة المستخلصة من النباتات الطبية, ومجموعة من النباتات العطرية التي كانت ولازالت من تراث المملكة العربية السعودية // انتهى //11:00ت م0037

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