السعودية اليوم / جامعة الباحة تنظم غداً اللقاء التعريفي للمرشحين للابتعاث من المحاضرين والمعيدين



الباحة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

تنظم جامعة الباحة ممثلة في الإدارة العامة للابتعاث والعلاقات الجامعية غداً اللقاء التعريفي للمرشحين للابتعاث من المحاضرين والمعيدين, وذلك بالمدينة الجامعية بمحافظة العقيق.

ويتخلل اللقاء شرح عن نظام القبول في الجامعات العالمية، وطبيعة العلاقة بين المبتعث والملحقيات والأندية

مما يذكر أن هذه اللقاءات التعريفية تأتي لتوفر للمبتعث رؤية واضحة للاستفادة منها سواء فيما يتعلق بالحياة اليومية أو الأجواء الدراسية بالجامعات التي يتم الابتعاث لها, إلى جانب معرفة الجوانب القانونية والخطوات الإجرائية التي يجب على المبتعث اتخاذها.

// انتهى //

10:56ت م

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الباحة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واستنظم جامعة الباحة ممثلة في الإدارة العامة للابتعاث والعلاقات الجامعية غداً اللقاء التعريفي للمرشحين للابتعاث من المحاضرين والمعيدين, وذلك بالمدينة الجامعية بمحافظة العقيق.ويتخلل اللقاء شرح عن نظام القبول في الجامعات العالمية، وطبيعة العلاقة بين المبتعث والملحقيات والأندية السعودية الموجودة في دول العالم، إضافة إلى تعريف الحضور على طبيعة الاجتماعات الدورية والندوات التي يتم تنظيمها في تلك الأندية والفعاليات التي يحتضنها الوطن، ومنها اليوم الوطني والأعياد، وغيرها من مناسبات الوطن.مما يذكر أن هذه اللقاءات التعريفية تأتي لتوفر للمبتعث رؤية واضحة للاستفادة منها سواء فيما يتعلق بالحياة اليومية أو الأجواء الدراسية بالجامعات التي يتم الابتعاث لها, إلى جانب معرفة الجوانب القانونية والخطوات الإجرائية التي يجب على المبتعث اتخاذها.// انتهى //10:56ت م0036

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.