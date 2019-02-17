السعودية اليوم / جامعة نجران تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة على "وظيفة معيد"



نجران 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

أعلنت جامعة نجران عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة على "وظيفة معيد"، وترغب في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً.

وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات على موقع الجامعة الإلكتروني https://academyjobs.nu.edu.sa، يبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء القادم ويستمر حتى 23 / 6 / 1440هـ، حيث سيكون التعيين داخل كليات الجامعة والفروع التابعة لها، مؤكدة بأنه لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم.

// انتهى //

10:48ت م

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نجران 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأعلنت جامعة نجران عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة على "وظيفة معيد"، وترغب في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً.وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات على موقع الجامعة الإلكتروني https://academyjobs.nu.edu.sa، يبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء القادم ويستمر حتى 23 / 6 / 1440هـ، حيث سيكون التعيين داخل كليات الجامعة والفروع التابعة لها، مؤكدة بأنه لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم.// انتهى //10:48ت م0030

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