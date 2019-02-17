السعودية اليوم / جامعة جازان تشارك في مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان "ايدك"



جيزان 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

شاركت جامعة جازان ممثلة في نادي "ابتسامة" الطلابي في مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "ايدك"، الذي أقيمت دورته الثالثة والعشرين مؤخراً في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وشارك عدد من طلاب وطالبات كلية طب الأسنان في المسابقة العلمية التنافسية، كما شاركت الكلية بعدد من الأبحاث لعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

يذكر أن مؤتمر "ايدك" يعد أكبر معرض ومؤتمر متخصص في طب الأسنان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والثاني عالمياً، ويمثل واحداً من أكبر المنصات العالمية لتجهيزات وتقنيات طب الأسنان، إلى جانب كونه ساحة للمناقشات والمحاضرات والجلسات المفتوحة وتبادل الأفكار التي يوفرها للعلماء والخبراء والأطباء والمتخصصين من مختلف دول العالم.

// انتهى //

10:47ت م

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جيزان 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسشاركت جامعة جازان ممثلة في نادي "ابتسامة" الطلابي في مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "ايدك"، الذي أقيمت دورته الثالثة والعشرين مؤخراً في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.وشارك عدد من طلاب وطالبات كلية طب الأسنان في المسابقة العلمية التنافسية، كما شاركت الكلية بعدد من الأبحاث لعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.يذكر أن مؤتمر "ايدك" يعد أكبر معرض ومؤتمر متخصص في طب الأسنان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والثاني عالمياً، ويمثل واحداً من أكبر المنصات العالمية لتجهيزات وتقنيات طب الأسنان، إلى جانب كونه ساحة للمناقشات والمحاضرات والجلسات المفتوحة وتبادل الأفكار التي يوفرها للعلماء والخبراء والأطباء والمتخصصين من مختلف دول العالم.// انتهى //10:47ت م0028

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