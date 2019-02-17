السعودية اليوم / أمير الشرقية يرعى ملتقى ومعرض "بيئي2" بالشرقية



الدمام 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في الــ 23 من شهر أبريل القادم، فعاليات ملتقى ومعرض البيئة الصناعية الثاني "بيئي2" ، الذي تنظمه جمعية أصدقاء البيئة بالمنطقة، ويستمر لمدة 3 أيام، بمعارض الظهران الدولية في الخبر.

وقدم رئيس جمعية أصدقاء البيئة بالمنطقة الشرقية طلال الرشيد، الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية، على موافقته لرعاية سموه للملتقى ودعمه الكبير لكل ما يتعلق بالبيئة مما ينعكس ويدفع الجميع لتقديم المزيد من العطاء في هذا الجانب الهام، موضحاً أن تنظيم الجمعية لهذه الفعاليات يأتي في إطار جهودها للارتقاء بالوعي البيئي في المنطقة، وتوفير منظومة عمل بيئية أكثر مواكبة لمستجدات الحماية البيئية في جميع المصانع والشركات ذات الصلة بالبيئة.

وبين الرشيد أن فعاليات "بيئي2" تعزز جهود نشر الثقافة والمعرفة البيئية في القطاع الصناعي والتزام المسؤولية الاجتماعية في العمليات الإنتاجية والتشغيلية، إضافةً إلى ضرورة توجه المصانع للاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة فيما يتناسب مع رؤية

// انتهى //

10:43ت م

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الدمام 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في الــ 23 من شهر أبريل القادم، فعاليات ملتقى ومعرض البيئة الصناعية الثاني "بيئي2" ، الذي تنظمه جمعية أصدقاء البيئة بالمنطقة، ويستمر لمدة 3 أيام، بمعارض الظهران الدولية في الخبر.وقدم رئيس جمعية أصدقاء البيئة بالمنطقة الشرقية طلال الرشيد، الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية، على موافقته لرعاية سموه للملتقى ودعمه الكبير لكل ما يتعلق بالبيئة مما ينعكس ويدفع الجميع لتقديم المزيد من العطاء في هذا الجانب الهام، موضحاً أن تنظيم الجمعية لهذه الفعاليات يأتي في إطار جهودها للارتقاء بالوعي البيئي في المنطقة، وتوفير منظومة عمل بيئية أكثر مواكبة لمستجدات الحماية البيئية في جميع المصانع والشركات ذات الصلة بالبيئة.وبين الرشيد أن فعاليات "بيئي2" تعزز جهود نشر الثقافة والمعرفة البيئية في القطاع الصناعي والتزام المسؤولية الاجتماعية في العمليات الإنتاجية والتشغيلية، إضافةً إلى ضرورة توجه المصانع للاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة فيما يتناسب مع رؤية السعودية 2030 في سياق علمي يشارك فيه نخبة من الخبراء والمهتمين بالبيئة وقضاياها من المملكة والعالم، كما أن الجمعية تسعى إلى تقديم جهد إثرائي عبر العديد من المحاور العلمية، التي سيناقش فيها الخبراء عدداً من الموضوعات التي تغطي محاور الملتقى العلمي، بهدف الوصول إلى توصيات يمكن تطبيقها عملياً في جميع المصانع بالمنطقة.// انتهى //10:43ت م0026

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