السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمته أمس أمام الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا، أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية مصدر رئيسي لاستقرار المنطقة، داعيًا العالم لبذل الجهود لمكافحة الإرهاب وتضييق الخناق على داعميه.

وسلّطت الضوء على مباحثات الرئيس السيسي أمس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش مؤتمر ميونج للأمن، بشأن تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وواكبت انطلاق فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية بالقاهرة، بمشاركة 45 دولة، لبحث دور القضاء الدستوري في مواجهة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة.

وأشارت صحف الأحد إلى مقتل 7 مسلحين حاولوا استهداف أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وتابعت بدء الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري عملها رسميًا، بعد أن نالت ثقة مجلس النواب اللبناني.

ونوّهت إلى اتهام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره الأمريكي دونالد ترامب بالتخطيط لحرب ضد فنزويلا.

ولفتت الانتباه إلى إعلان وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراقي وقف تصدير نفط الإقليم إلى إيران، تنفيذًا للعقوبات الأمريكية على طهران.

// انتهى //

10:17ت م

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القاهرة 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمته أمس أمام الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا، أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية مصدر رئيسي لاستقرار المنطقة، داعيًا العالم لبذل الجهود لمكافحة الإرهاب وتضييق الخناق على داعميه.وسلّطت الضوء على مباحثات الرئيس السيسي أمس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش مؤتمر ميونج للأمن، بشأن تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وواكبت انطلاق فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية بالقاهرة، بمشاركة 45 دولة، لبحث دور القضاء الدستوري في مواجهة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة.وأشارت صحف الأحد إلى مقتل 7 مسلحين حاولوا استهداف أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.وتابعت بدء الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري عملها رسميًا، بعد أن نالت ثقة مجلس النواب اللبناني.ونوّهت إلى اتهام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره الأمريكي دونالد ترامب بالتخطيط لحرب ضد فنزويلا.ولفتت الانتباه إلى إعلان وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراقي وقف تصدير نفط الإقليم إلى إيران، تنفيذًا للعقوبات الأمريكية على طهران.// انتهى //10:17ت م0021

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