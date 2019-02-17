السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الفلسطينية

رام الله 12جمادي الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم أقوال رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله إن الرهان يقوم على أساس أكبر شراكة وطنية فاعلة للتحول من سلطة إلى دولة، ووضع العالم أمام مسؤولياته المباشرة لإلزام إسرائيل برفع حصارها عن قطاع غزة، وعن المناطق المسماة (ج)، وإنهاء احتلالها العسكري لأرضنا، هذه أولويات ليست للتفاوض بل للحسم والتنفيذ، فحقوقنا العادلة المشروعة ليست للبيع أو المقايضة".وتحدثت صحف فلسطين عن إدانة الرئاسة الفلسطينية ، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجموعة من أفراد الجيش المصري البطل، قرب مطار العريش في محافظة سيناء، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 15 جنديا مصريا.وأوردت صحف فلسطين أقوال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المركزية لحركة (فتح)، عزام الأحمد، أن الهدف الحقيقي لاجتماعات موسكو التي عقدت مؤخراً هو تعزيز وحدة الموقف الفلسطيني والتأكيد على الثوابت الوطنية والتفاف كافة الفصائل حول منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن موسكو كانت تريد أن تنقل للعالم ولكافة الأطراف الدولية موقفا فلسطينيا موحداً للحيولة دون استخدام الانقسام الفلسطيني كذريعة لتمرير صفقات مشبوهة تستهدف القضية الفلسطينية.ونشرت صحف هذا اليوم بتأكيدات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن عدم تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ونهائية، يمثل المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً،على موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.// انتهى //10:07ت م0020