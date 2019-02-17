

الجوف 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, البرامج التدريبية لمعيلات الأسر في مديرية الحزم بمحافظة الجوف ضمن مشروع تحسين سبل العيش باليمن.

وجاءت البرامج المهنية التي استهدفت 100 معيلة من معيلات الأسر، في مجالات الخياطة والتفصيل وصناعة المعجنات والبخور ودورة الكوافيرة الماهرة إلى جانب الإسعافات الأولية والتصوير الفوتوغرافي و صيانة الجوالات.

يذكر أن البرامج التدريبية بقطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر تشمل أيضا دورة في ريادة الأعمال إلى جانب منح أدوات المهنة للمستفيدات من التدريب.

// انتهى //

09:53ت م

0019



الجوف 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, البرامج التدريبية لمعيلات الأسر في مديرية الحزم بمحافظة الجوف ضمن مشروع تحسين سبل العيش باليمن.وجاءت البرامج المهنية التي استهدفت 100 معيلة من معيلات الأسر، في مجالات الخياطة والتفصيل وصناعة المعجنات والبخور ودورة الكوافيرة الماهرة إلى جانب الإسعافات الأولية والتصوير الفوتوغرافي و صيانة الجوالات.يذكر أن البرامج التدريبية بقطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر تشمل أيضا دورة في ريادة الأعمال إلى جانب منح أدوات المهنة للمستفيدات من التدريب.// انتهى //09:53ت م0019

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم البرامج التدريبية لمعيلات الأسر بمديرية الحزم في محافظة الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.