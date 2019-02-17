شكرا لقرائتكم خبر عن رد "الجوازات" حول اختصاصها بتمديد التأشيرات وتجديدها والان مع التفاصيل

الخليج 365- أجابت المديرية العامة للجوازات على استفسار لإحدى التغريدات، بشأن تمديد التأشيرات وتجديدها. Advertisements ووجه ” المغرد ” تساؤل لـ "الجوازات" مفاده: "عندي عامل عطيته خروج وعوده وخلصت التاشيرة.. ما رجع، أقدر امددله أو أعدل حالته أو أجيبه بتاشيرة ثانية". وأجابت "الجوازات" قائلة: "ليس من إختصاص إدارة الجوازات تمديد التأشيرات، يرجى مراجعة وزارة الخارجية للإفادة ” .

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