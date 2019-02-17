شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تكوّن سحب رعدية ممطرة اليوم، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات المخواة، والعقيق، والمندق، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة.

وذكرت الهيئة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

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وكانت الهيئة قد توقعت نشاط للرياح السطحية على الرياض والشرقية تمتد إلى نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية وشمال المملكة.

كما توقعت في نشرتها تكوّن لسحب رعدية على جازان، عسير، الباحة، نجران و الرياض والشرقية، ولا يستبعد تكوّن الصقيع على أجزاء من شمال المملكة.

وشهدت معظم مناطق المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية أمطارا رعدية بين المتوسطة والخفيفة.