شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في لوس انجلوس : تعيين محام لمتابعة ملابسات وفاة "بندر" والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت قنصلية المملكة في لوس انجلوس إنه انطلاقًا من توجيهات سفير خادم الحرمين في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، فإنها باشرت حالة وفاة الطالب بندر بن عامر، وذلك يوم 26 جمادى الأول 1440 هـ الموافق 1 فبراير 2019، في مدينة سان ديبغو بولاية كاليفورنيا.

وأضافت القنصلية، في بيان لها أنها قامت بتعيين محامٍ لمتابعة حيثيات القضية، حيث إن القضية ما زالت قيد التحقيق ولم يصدر التقرير النهائي لسبب الوفاة حتى حينه من جهات التحقيق المحلية، وستقوم القنصلية بإيضاح سبب الوفاة فور صدور التقرير النهائي.

وقالت القنصلية أنها لم تصدر أي تصريح يتعلق بسبب الوفاة.