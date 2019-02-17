شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في لوس انجلوس : تعيين محام لمتابعة ملابسات وفاة "بندر" والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت القنصلية، في بيان لها أنها قامت بتعيين محامٍ لمتابعة حيثيات القضية، حيث إن القضية ما زالت قيد التحقيق ولم يصدر التقرير النهائي لسبب الوفاة حتى حينه من جهات التحقيق المحلية، وستقوم القنصلية بإيضاح سبب الوفاة فور صدور التقرير النهائي.
وقالت القنصلية أنها لم تصدر أي تصريح يتعلق بسبب الوفاة.
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