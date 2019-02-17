شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يؤهل معيلات الأسر بالجوف والان نبدء بالتفاصيل
وجاءت البرامج المهنية التي استهدفت 100 معيلة من معيلات الأسر، في مجالات الخياطة والتفصيل وصناعة المعجنات والبخور ودورة الكوافيرة الماهرة إلى جانب الإسعافات الأولية والتصوير الفوتوغرافي و صيانة الجوالات.
يذكر أن البرامج التدريبية بقطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر تشمل أيضا دورة في ريادة الأعمال إلى جانب منح أدوات المهنة للمستفيدات من التدريب.
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