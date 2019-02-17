شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الغبار على الشرقية والرياض والان نبدء بالتفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض و الشرقية تمتد إلى منطقة نجران و الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك على شمال المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، نجران و الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية. ولايستبعد تكوّن الصقيع على أجزاء من شمال المملكة.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.