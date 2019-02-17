شكرا لقرائتكم الكشف عن صفقات مشبوهة بين الحوثيين وإسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أسقط وزير الإعلام في الحكومة الشرعية اليمنية معمر الإرياني، القناع عن صفقات سرية بين ميليشيات الحوثي الإرهابية، وتل أبيب.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لا يخفى على أحد الصفقات السرية بين المليشيات الحوثية الإيرانية وتل أبيب، التي كشفت عن نفسها من خلال قيام الحوثيين بترحيل آخر اليهود اليمنيين إلى فلسطين، وتهريب واحدة من أقدم مخطوطات التوراة”.

وأضاف الإرياني: “تحاول المليشيات الحوثية الزج بالمزيد من اليمنيين في محارق الموت والدفع بهم للقتال تحت شعارات خادعة، وكلنا يعرف العلاقة الدافئة التي تربط الحوثيين ومن خلفها نظام طهران بالصهيونية العالمية، وليس أدل على ذلك من زيارات الحاخامات اليهود لطهران في أكثر من مناسبة تلبية لدعوة رسمية”.

وحول ما أثير مؤخراً عن الصورة التي جمعت وزير الخارجية اليمني خالد اليماني برئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، ومحاولة استغلال ميلشيات الحوثي للموضوع قال الإرياني: ” موقف الحكومة اليمنية من رفض التطبيع ثابت ومبدئي “.

واستطرد الإرياني قائلاً: “القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية الأولى، وما نشاهده اليوم من مظاهر سطحية تقوم بها الميليشيات الحوثية محاولة سمجة لتوظيف قضية فلسطين العادلة، في سبيل خدمة أهداف إيران ونظام الملالي في طهران، ولا يمت بصلة لعدالة القضية الفلسطينية”.



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