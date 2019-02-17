الان تتابع إستخراج كتلة شعر ضخمة من معدة فتاة! والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القريات - الخليج 365- محمد السويهري:

تعامل قسم الطوارئ في مستشفى القريات العام بنجاح مع حالة فتاة كانت تعاني من آلام حادة في البطن و أعراض انسداد في الأمعاء و كانت حالتها العامة غير مستقرة.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد تبين بعد إجراء الفحوصات المخبرية و الشعاعية وجود كتلة كبيرة في المعدة مع وجود ثقب فيها و بعد فتح المعدة تبين وجود كمية كبيرة من الشعر بوزن نصف كيلو تقريباً.

وقد قام الفريق الجراحي بإزالة كتلة الشعر التي كان تملأ المعدة تماماً و المتسببة في إنسداد تام لها وتم إعادة تخييط المعدة و لا تزال المريضة تتلقى الرعاية الطبية.