الان تتابع إستخراج كتلة شعر ضخمة من معدة فتاة! والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القريات - الخليج 365- محمد السويهري:
تعامل قسم الطوارئ في مستشفى القريات العام بنجاح مع حالة فتاة كانت تعاني من آلام حادة في البطن و أعراض انسداد في الأمعاء و كانت حالتها العامة غير مستقرة.
وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد تبين بعد إجراء الفحوصات المخبرية و الشعاعية وجود كتلة كبيرة في المعدة مع وجود ثقب فيها و بعد فتح المعدة تبين وجود كمية كبيرة من الشعر بوزن نصف كيلو تقريباً.
وقد قام الفريق الجراحي بإزالة كتلة الشعر التي كان تملأ المعدة تماماً و المتسببة في إنسداد تام لها وتم إعادة تخييط المعدة و لا تزال المريضة تتلقى الرعاية الطبية.
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