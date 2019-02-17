شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يزور بكين الخميس ولقاء رفيع المستوى مع رئيس الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

يعتزم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، زيارة الصين يومي 21 و22 فبراير الجاري، في إطار الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة المشتركة رفيعة المستوى بين البلدين.

ومن المقرر أن يجتمع ولي العهد خلال الزيارة مع الرئيس الصيني شي غينبينغ ونائب رئيس الوزراء هان تشينغ، الذي سيترأس معه الاجتماع الثالث للجنة المشار إليها، وفقًا لما صرح به المتحدث باسم وزارة خارجية الصين، غينغ شوانغ، في مؤتمر صحفي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ في تصريح صحافي: إنّ الزيارة ترمي إلى ”دعم التطوير الكبير في العلاقات الصينية السعودية“، و“توثيق التعاون“ بشأن مشروع ”الحزام والطريق“ الصيني.

وتأتي جولة الأمير محمد بن سلمان الآسيوية، في وقت تسعى خلاله المملكة للاستثمار بكثافة في مشروعات التكرير والبتروكيماويات في أرجاء العالم وتعزيز العلاقات في شتى المجالات من الدول الكبرى.



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