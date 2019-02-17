شكرا لقرائتكم زيارة محمد بن سلمان لـ بكين تمنح الزخم لمبادرة الحزام والطريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة:

قالت وزارة الخارجية الصينية، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيزور الصين في إطار جولته في آسيا، ومن المتوقع أن يوقع خلالها حزمة استثمارية مع الدول التي سيزورها ومن بينها الهند وباكستان.

لقاء الرئيس الصيني

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، أن ولي العهد سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ ونائب رئيس الوزراء هان تشنغ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ في مؤتمر صحفي، إن الزيارة ستسعى “لتعزيز تنمية العلاقات الصينية السعودية” و “تعميق التعاون” حول مبادرة الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية الصينية “الحزام والطريق”.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تستثمر فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بشكل مكثف في مشروعات التكرير والبتروكيماويات في أنحاء العالم لتأمين مشترين على المدى الطويل لنفطها.

مبادرة الحزام والطريق

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن الأمير محمد بن سلمان سيزور باكستان والهند، حيث تبدأ جولته بزيارة باكستان، والتي من المتوقع أن تشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات.

وتشمل هذه الصفقات بناء مجمع للنفط والتكرير بتكلفة عشرة مليارات دولار في ميناء جوادر الاستراتيجي في باكستان على بحر العرب.

وتبرز جوادر بشكل بارز في الخطط الخاصة بالممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني الضخم الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، وهو عبارة عن مجموعة من مشاريع البنية التحتية ينظر إليها على أنها أحد أهم العناصر في مبادرة الحزام والطريق.

وتتضمن المبادرة التي تقودها الصين استثمارات بقيمة 60 مليار دولار في مشاريع في مجموعة من الدول.



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