حوافز للمنتظمين في سداد فاتورة الكهرباء.. تعرف على التفاصيل

: كشفت مصادر مطلعة عن إعتزام الشركة السعودية للكهرباء تقديم حوافز لمشتركيها المنتظمين في السداد وذلك بمنحهم تخفيض في الفاتورة أو الإعفاء من دفع فاتورة شهر واحد . وأكدت المصادر أن الأمر لا زال محل دراسة ولم يتبين بعد نسبة التخفيض ، أو المدة التي يُحكم بها على المستهلك بإنتظامه في السداد إلا أنها في الغالب لن تقل عن 36 ولن تزيد عن 60 شهراً . الجدير بالذكر أن الشركة تعمل على تحديث المنصات الإلكترونية والخدمات..، كإطلاع المشترك على العمليات التي تتم على طلبات الخدمة الكهربائية ، وتوفير إشعارات دورية عند قراءة وفحص العدادات .



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