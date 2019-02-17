مصرع سائح سقط من مطل نهاية العالم بالرياض

: تعرَّض سائح يبلغ 26 عامًا من العمر، إلى حادث سقوط أثناء تواجده عند مطل نهاية العالم، بشعيب الحيسية. وباشرت الجهات الأمنية بالعيينة الحادثة، فيما تم استخراج جثة الشاب من الأسف. ويعتبر موقع ” نهاية العالم ” من المواقع السياحية البارزة التي يقصدها السياح بشكل دائم، ويقع المطل في منطقة صحراوية جبلية بالقرب من شعيب الحيسية ” شمال الرياض ” ، ويقطعها أشهر واد في البلاد وهو وادي حنيفة..، وهو مَطل يقع على ارتفاع شاهق وعلى سفح أعلى قمة في جبال طويق. وتأتي هذه المنطقة لتشكل امتدادا لجبال طويق ” شمال الرياض ” التي تكونت بين 135 ـ 180 مليون سنة مضت وتمتد لأكثر من 1000 كيلومتر.



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