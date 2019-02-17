الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تختبر إجراءات الاستجابة للحوادث السيبرانية

: انظمت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تمريناً افتراضياً لإجراءات الاستجابة للحوادث السيبرانية الوطنية، بمشاركة عدد من الخبرات الدولية والجهات الحكومية والحيوية، وحضور عدد من المسؤولين والمختصين في مجال الأمن السيبراني. وتضمن التمرين محاكاة لحوادث سيبرانية افتراضية، بحيث تقوم كل جهة بتطبيق الإجراءات المتبعة لديها في مثل هذه الحالات، وذلك لتبادل الخبرات وتحسين الإجراءات والمشاركة في إعداد الإطار الوطني للاستجابة للحوادث السيبرانية الذي تعمل عليه الهيئة مستفيدة من التجارب الدولية. ويأتي هذا التمرين في إطار جهود الهيئة لتعزيز التكامل والتعاون مع الجهات والقطاعات الوطنية كافة لرفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين الجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني..، وذلك لضمان تطبيق أفضل المعايير في إدارة الأزمات والاستجابة للحوادث.



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