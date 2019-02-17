سياسي / الصين ولوكسمبورغ تعربان عن رغبتهما في تعميق التعاون الثنائي



ميونخ 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

أعربت الصين ولوكسمبورغ عن رغبتهما في تعميق التعاون الثنائي والسعي إلى تحقيق تنمية مشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني و مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة يانغ جيه تشي، يوم الجمعة في ميونخ على هامش الدورة الـ55 من مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.

وذكر يانغ أن الصين تثمن مشاركة لوكسمبورغ النشطة في مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين، مبينًا أنه يتعين على الجانبين إعلاء راية التعددية و التواصل و التعاون بشكل وثيق مع الآخر في الشؤون الدولية.

كما أشار يانغ إلى أن الصين تدعم بقوة عملية التكامل الأوروبي وترغب في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الاتحاد الأوروبي فضلاً عن السعي بجد إلى تحقيق التضافر بين مبادرة الحزام والطريق واستراتيجية الاتحاد الأوروبي للتنمية.

وأوضح وزير خارجية لوكسمبورغ أن الصين ولوكسمبورغ حققتا نتائج مثمرة في التبادلات والتعاون في شتى المجالات مثل التمويل و الاستثمار و العلوم الإنسانية في السنوات الأخيرة.

وأكد أن لوكسمبورغ ترغب في تعميق التعاون البراغماتي مع الصين في مختلف المجالات على أساس الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة، وتحقيق نتائج تقوم على المنفعة المتبادلة.

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07:17ت م

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ميونخ 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأعربت الصين ولوكسمبورغ عن رغبتهما في تعميق التعاون الثنائي والسعي إلى تحقيق تنمية مشتركة.جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني و مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة يانغ جيه تشي، يوم الجمعة في ميونخ على هامش الدورة الـ55 من مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.وذكر يانغ أن الصين تثمن مشاركة لوكسمبورغ النشطة في مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين، مبينًا أنه يتعين على الجانبين إعلاء راية التعددية و التواصل و التعاون بشكل وثيق مع الآخر في الشؤون الدولية.كما أشار يانغ إلى أن الصين تدعم بقوة عملية التكامل الأوروبي وترغب في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الاتحاد الأوروبي فضلاً عن السعي بجد إلى تحقيق التضافر بين مبادرة الحزام والطريق واستراتيجية الاتحاد الأوروبي للتنمية.وأوضح وزير خارجية لوكسمبورغ أن الصين ولوكسمبورغ حققتا نتائج مثمرة في التبادلات والتعاون في شتى المجالات مثل التمويل و الاستثمار و العلوم الإنسانية في السنوات الأخيرة.وأكد أن لوكسمبورغ ترغب في تعميق التعاون البراغماتي مع الصين في مختلف المجالات على أساس الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة، وتحقيق نتائج تقوم على المنفعة المتبادلة.// انتهى //07:17ت م0007

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