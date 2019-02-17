السعودية | “الأرصاد”: سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة على مناطق المملكة

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:41 صباحًا, 17 فبراير 2019 م

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض و الشرقية تمتد إلى منطقة نجران و الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك على شمال المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، نجران و الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية. ولايستبعد تكوّن الصقيع على أجزاء من شمال المملكة.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.