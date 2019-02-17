تصنيف حدائق مكة العامة إلى 4 فئات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

صنفت أمانة العاصمة المقدسة الحدائق العامة في مكة المكرمة بحسب اكتمال الخدمات فيها إلى أربع فئات، هي: الأخضر والأصفر والأحمر والأبيض، وذلك بعد حصرها من قبل إدارة الحدائق، جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين المجلس البلدي والإدارة العامة للحدائق لمناقشة إنشاء وصيانة الحدائق.

وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة فهد الروقي لـ «مكة» أن كل لون من هذه الألوان له دلالته الخاصة، مشيرا إلى أنهم في المجلس البلدي وضعوا خطة لمتابعة هذه الفئات بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق بأمانة العاصمة المقدسة، ليشاهدوا مدى التقدم في كل فئة فيها، بحيث نرصد متى يتم الارتقاء بالحدائق ذات الفئة «الأصفر» إلى الأخضر، والأحمر إلى الأصفر، والأبيض متى يتم إنشاء الحديقة فيها.

ولفت إلى أنهم في الفترة الماضية شكلوا لجنة تطوعية في المجلس تعنى بتأهيل الحدائق في العاصمة المقدسة، حيث نجحت في إنجاز إحدى هذه الحدائق تطوعيا، ويجري العمل على البحث عن حديقة أخرى، وزاد أنهم في المجلس حريصون على زرع أهمية الحدائق العامة في نفوس أهالي الحي وأبنائهم للمحافظة عليها، والحرص على المال العام في هذه المرافق الجميلة التي وضعت لتكون متنفسا للأحياء المكية وزوارها على مدار العام.

تصنيفات وألوان الحدائق:

الأخضر:

الحديقة المكتملة (الهدف المنشود)

الأصفر:

تحتاج لجزء من الصيانة

الأحمر:

تحتاج لإعادة تأهيل كامل

الأبيض:

لم ينشأ فيها أي شيء (أرض فضاء)