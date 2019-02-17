مستقبلو "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الأحد 1440/6/12 هـ الموافق 2019/02/17 م واس

السبت 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م

05:40ت م

0151



www.spa.gov.sa/1886431 السبت 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م05:40ت م0151

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