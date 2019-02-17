شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد السعودية تستخدم سلاح جديد لردع الحوثيين والان مع التفاصيل

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" فيديو لقوات الحد الجنوبي السعودي، أثناء تجريبهم لمدفع جديد لمواجهة محاولات العناصر الحوثية التسلل لداخل السعودية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد السعودية تستخدم سلاح جديد لردع الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.