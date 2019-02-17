طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية أو مخالفات ساهر عبر نظام ابشر

طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية، أنشأت المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزاره الداخلية نظاما يسمي “ابشر “، يراقب هذا النظام جميع جوانب المواطن من جميع النواحي، ومن بينهم المخالفات المرورية وفي عام 1438 ظهرت عدة هيئات حكومية، وفي الوقت نفسه، تم توفير خدمة المخالفات المرورية من خلال نظام ابشر، حيث إنشات خدمة المخالفات المرورية في نظام ابشر لمراجعه مخالفة حركة المرور المسجلة على المواطنين، بعد ذلك يتم التواصل مع المواطن بعد التحقق من مخالفة حركه المرور وإبلاغه بالنتيجة، سواء كانت إيجابية أو غير ذلك.

شروط تقديم اعتراض علي مخالفات المرور

ومن الشروط الواجب توافرها لتقديم طلب اعتراض على المخالفات المرورية هي:-

تقديم اعتراض في غضون 30 يوما من تسجيل مخالفه المرور ضدك. في نظام ساهر ، يمكنك فقط تقديم اعتراض علي مخالفات المرور المسجلة من قبل ساهر. لا يمكن الاعتراض علي خدمات المرور التي تم دفعها. بالنسبة لمخالفات المرور المسجلة قبل إطلاق الخدمة، يمكنك التحقق من المكاتب الرئيسية في المدن، والتي تنتمي إلى المديرية العامة للمرور. يجب أن تنازع قبل الدفع حتى لا تتجاوز قيمه انتهاك حركه المرور إلى الحد الأقصى. يمكنك الطعن مره واحده فقط لكل انتهاك لحركه المرور.

ويرجع سبب الاعتراض إلى الأسباب المذكورة في خدمه الاعتراض علي مخالفات المرور وفقا للمرسوم الملكي رقم (م/85) .

رابط وطريقة الاعتراض علي مخالفات المرور

ولتقديم اعتراض على المخالفات المرورية الخاصة بك يرجي أتباع الخطوات الأتية :-