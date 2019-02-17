السعودية الأعلى في وفيات الحوادث المرورية بين دول الـG20

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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سجلت السعودية أعلى معدل وفيات ناجمة عن الحوادث المرورية من بين دول مجموعة العشرين بلغ 28.8 لكل 100 ألف نسمة، وبإجمالي 9031 حالة وفاة.
وأكد تقرير «حالة السلامة على الطرق» الصادر عن منظمة الصحة العالمية لهذا العام أن الحوادث المرورية باتت من أبرز الأسباب في وفاة الأطفال والشباب اللذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عاما، متجاوزة أمراض نقص المناعة البشرية والسل.
وبالرغم من استقرار معدلات الوفيات بالنسبة لحجم سكان العالم في السنوات الأخيرة، نتيجة للتقدم الذي شهدته التشريعات ومعايير المركبات، إلا أنه لا يزال غير كاف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بخفض أعداد الوفيات إلى النصف بحلول عام 2020.
وشمل التقرير إحصائيات لـ175 دولة استنادا إلى استبيان وقواعد بيانات وطنية بهدف تحفيز إجراءات تحسن السلامة على الطرق من خلال تحديد الفجوات والفرص الرئيسة وتوليد المزيد من العمل السياسي.
فيما أورد التقرير السنوي لوزارة النقل لعام 2017 أن حوادث السير التي تنتج عنها إصابات، وإعاقات، ووفيات تشكل أحد الأسباب الجوهرية التي تواجهها المملكة، حيث تعد تلك الحوادث السبب الثاني للوفاة، كما أثرت الحوادث المرورية تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الوطني، بينما تقدر الخسائر الاقتصادية بنحو 3.5% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وهو أعلى من الخسائر الاقتصادية لدى العديد من البلدان المتقدمة، والتي لا يتجاوز فيها ذلك المعدل 1.5%.
السلامة على الطرق في أرقام:
1.35 مليون وفاة بسبب الحوادث المرورية سنويا
132 دولة وضعت استراتيجيات وطنية للحفاظ على السلامة على الطرق
109 دول تمتلك أهدافا وطنية للحد من الوفيات الناجمة عن حوادث السير
الحوادث المرورية ثامن سبب رئيس في الوفاة
الحوادث المرورية السبب الأول في وفاة الفئة العمرية بين 5 و29 عاما
ترتفع معدلات الوفيات إلى 3 أضعاف في الدول منخفضة الدخل
105 دول تمتلك قوانين فعالة في استخدام حزام الأمان
46 دولة تمتلك قوانين فعالة في تقييد السرعة
33 دولة تمتلك قوانين فعالة في استخدام مقعد الأطفال
- عوامل الخطر السلوكية السبعة:
1- السرعة
2- القيادة تحت تأثير الكحول
3- خوذات الدراجات النارية
4- حزام الأمان
5- مقعد الأطفال
6- القيادة تحت تأثير المخدرات
7- الجوال
السلامة المرورية في دول الجي 20:
- عدد السكان:
- عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور:
- تقديرات منظمة الصحة العالمية عن الوفيات لكل 100 ألف:
- السرعة القصوى داخل المدن:
- السرعة القصوى على الطرق السريعة:
- تطبيق قوانين حزام الأمان:
- تطبيق قوانين مقعد الأطفال:
- تطبيق قوانين استخدام الجوال أثناء القيادة:
- السعودية
32275688
9031
28.8
80 كلم
120 كلم
نعم
نعم
نعم
- أستراليا
24125848
1296
5.6
50 كلم
100-130 كلم
نعم
نعم
نعم
- كندا
36289824
1858
5.8
50 كلم
80 - 110 كلم
نعم
نعم
نعم
- الولايات المتحدة
322179616
35092
12.4
32 - 128 كلم
40 - 128 كلم
نعم
نعم
نعم
- الهند
1324171392
150785
22.6
100 كلم
100 كلم
نعم
لا
نعم
- روسيا
143964512
20303
18
60 كلم
110 كلم
نعم
نعم
نعم
- جنوب أفريقيا
56015472
14071
25.9
60 كلم
120 كلم
نعم
نعم
نعم
- تركيا
79512424
7300
12.3
50 كلم
120 كلم
نعم
نعم
نعم
- الأرجنتين
43847432
5530
14
60 كلم
130 كلم
نعم
نعم
نعم
- البرازيل
207652864
38651
19.7
80 كلم
110 كلم
نعم
نعم
نعم
- المكسيك
127540424
16725
13.1
20 - 70 كلم
45 - 110 كلم
لا
لا
لا
- فرنسا
64720688
3477
5.5
50 كلم
130 كلم
نعم
نعم
نعم
- ألمانيا
81914672
3206
4.1
50 كلم
غير مقيدة
نعم
نعم
نعم
- إيطاليا
59429936
3428
5.6
50 كلم
150 كلم
نعم
نعم
نعم
- المملكة المتحدة
65788572
1804
3.1
48 كلم
112 كلم
نعم
نعم
نعم
- الصين
1411415375
58022
18.2
50 كلم
120 كلم
نعم
لا
نعم
- إندونيسيا
261115456
31282
12.2
50 كلم
100 كلم
نعم
لا
نعم
- اليابان
127748512
4682
4.1
60 كلم
100 كلم
نعم
نعم
نعم
- كوريا الجنوبية
50791920
4292
9.8
80 كلم
120 كلم
نعم
لا
نعم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.