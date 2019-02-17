السعودية الأعلى في وفيات الحوادث المرورية بين دول الـG20

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجلت السعودية أعلى معدل وفيات ناجمة عن الحوادث المرورية من بين دول مجموعة العشرين بلغ 28.8 لكل 100 ألف نسمة، وبإجمالي 9031 حالة وفاة.

وأكد تقرير «حالة السلامة على الطرق» الصادر عن منظمة الصحة العالمية لهذا العام أن الحوادث المرورية باتت من أبرز الأسباب في وفاة الأطفال والشباب اللذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عاما، متجاوزة أمراض نقص المناعة البشرية والسل.

وبالرغم من استقرار معدلات الوفيات بالنسبة لحجم سكان العالم في السنوات الأخيرة، نتيجة للتقدم الذي شهدته التشريعات ومعايير المركبات، إلا أنه لا يزال غير كاف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بخفض أعداد الوفيات إلى النصف بحلول عام 2020.

وشمل التقرير إحصائيات لـ175 دولة استنادا إلى استبيان وقواعد بيانات وطنية بهدف تحفيز إجراءات تحسن السلامة على الطرق من خلال تحديد الفجوات والفرص الرئيسة وتوليد المزيد من العمل السياسي.

فيما أورد التقرير السنوي لوزارة النقل لعام 2017 أن حوادث السير التي تنتج عنها إصابات، وإعاقات، ووفيات تشكل أحد الأسباب الجوهرية التي تواجهها المملكة، حيث تعد تلك الحوادث السبب الثاني للوفاة، كما أثرت الحوادث المرورية تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الوطني، بينما تقدر الخسائر الاقتصادية بنحو 3.5% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وهو أعلى من الخسائر الاقتصادية لدى العديد من البلدان المتقدمة، والتي لا يتجاوز فيها ذلك المعدل 1.5%.

السلامة على الطرق في أرقام:

1.35 مليون وفاة بسبب الحوادث المرورية سنويا

132 دولة وضعت استراتيجيات وطنية للحفاظ على السلامة على الطرق

109 دول تمتلك أهدافا وطنية للحد من الوفيات الناجمة عن حوادث السير

الحوادث المرورية ثامن سبب رئيس في الوفاة

الحوادث المرورية السبب الأول في وفاة الفئة العمرية بين 5 و29 عاما

ترتفع معدلات الوفيات إلى 3 أضعاف في الدول منخفضة الدخل

105 دول تمتلك قوانين فعالة في استخدام حزام الأمان

46 دولة تمتلك قوانين فعالة في تقييد السرعة

33 دولة تمتلك قوانين فعالة في استخدام مقعد الأطفال

- عوامل الخطر السلوكية السبعة:

1- السرعة

2- القيادة تحت تأثير الكحول

3- خوذات الدراجات النارية

4- حزام الأمان

5- مقعد الأطفال

6- القيادة تحت تأثير المخدرات

7- الجوال

السلامة المرورية في دول الجي 20:

- عدد السكان:

- عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور:

- تقديرات منظمة الصحة العالمية عن الوفيات لكل 100 ألف:

- السرعة القصوى داخل المدن:

- السرعة القصوى على الطرق السريعة:

- تطبيق قوانين حزام الأمان:

- تطبيق قوانين مقعد الأطفال:

- تطبيق قوانين استخدام الجوال أثناء القيادة:

- السعودية

32275688

9031

28.8

80 كلم

120 كلم

نعم

نعم

نعم

- أستراليا

24125848

1296

5.6

50 كلم

100-130 كلم

نعم

نعم

نعم

- كندا

36289824

1858

5.8

50 كلم

80 - 110 كلم

نعم

نعم

نعم

- الولايات المتحدة

322179616

35092

12.4

32 - 128 كلم

40 - 128 كلم

نعم

نعم

نعم

- الهند

1324171392

150785

22.6

100 كلم

100 كلم

نعم

لا

نعم

- روسيا

143964512

20303

18

60 كلم

110 كلم

نعم

نعم

نعم

- جنوب أفريقيا

56015472

14071

25.9

60 كلم

120 كلم

نعم

نعم

نعم

- تركيا

79512424

7300

12.3

50 كلم

120 كلم

نعم

نعم

نعم

- الأرجنتين

43847432

5530

14

60 كلم

130 كلم

نعم

نعم

نعم

- البرازيل

207652864

38651

19.7

80 كلم

110 كلم

نعم

نعم

نعم

- المكسيك

127540424

16725

13.1

20 - 70 كلم

45 - 110 كلم

لا

لا

لا

- فرنسا

64720688

3477

5.5

50 كلم

130 كلم

نعم

نعم

نعم

- ألمانيا

81914672

3206

4.1

50 كلم

غير مقيدة

نعم

نعم

نعم

- إيطاليا

59429936

3428

5.6

50 كلم

150 كلم

نعم

نعم

نعم

- المملكة المتحدة

65788572

1804

3.1

48 كلم

112 كلم

نعم

نعم

نعم

- الصين

1411415375

58022

18.2

50 كلم

120 كلم

نعم

لا

نعم

- إندونيسيا

261115456

31282

12.2

50 كلم

100 كلم

نعم

لا

نعم

- اليابان

127748512

4682

4.1

60 كلم

100 كلم

نعم

نعم

نعم

- كوريا الجنوبية

50791920

4292

9.8

80 كلم

120 كلم

نعم

لا

نعم.