صانع المستقبل يبدأ رحلة الشرق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جولة خارجية جديدة إلى عدد من دول آسيا يبدؤها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان من باكستان، حيث تزينت شوارع إسلام أباد بأعلام البلدين وصور قيادتيهما.

ومن المنتظر أن توقع المملكة وباكستان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بالقطاعات المختلفة، بما في ذلك الاستثمار والتمويل والطاقة والطاقة المتجددة والأمن الداخلي والإعلام والثقافة والرياضة.

كما سيزور ولي العهد ماليزيا، وإندونيسيا، والهند، والصين، لتعزيز التحالفات، والانفتاح على فرص استثمارية أوسع في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والصناعة وغيرها.