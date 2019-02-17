، "الأرصاد" تنبِّه 5 مناطق: أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نبَّهت الشرقية بغبار يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية.. وتستمر الحالات حتى مساء الأحد

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة لمناطق الرياض والباحة وعسير وجازان ونجران والشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً، قالت "الأرصاد" إن منطقة الرياض تشهد تكوُّن سُحب رعدية ممطرة، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة وداي الدواسر والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ02.00 صباح اليوم الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 مساء.

كما أصدرت تنبيها لمنطقة عسير بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة أبها وخميس مشيط ومحايل والنماص وظهران الجنوب والمجاردة وسراة عبيدة وبلقرن وبيشة والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ10.00 من صباح الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 مساء.

وكذلك نبَّهت منطقة الباحة بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ10.00 من صباح الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 مساء.

وفي تنبيه مماثل لمنطقة جازان قالت الهيئة إنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة جازان وصبيا والطوال وأبو عريش وبيش والعارضة وصامطة وأحد المسارحة وضمد والدرب وفيفا والدائر وهروب والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ10.00 من صباح الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 مساء.

كما نبَّهت الأرصاد منطقة نجران بأنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار. وتشمل الحالة نجران وشرورة والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ10.00 من صباح الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 مساء.

وذكرت "الأرصاد" في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ وهو ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار بما يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والظهران والدمام والجبيل والأجزاء المجاورة، وبدأت الساعة الـ01.10 صباح اليوم الأحد، وتستمر حتى الثامنة مساء.