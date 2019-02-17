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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن خبير السيارات حسن كتبي تعيينه مديرًا لمدينة صناعية الشمال الواقعة في شمال الرياض بحي القيروان.
وفي كلمته بمناسبة التعيين ذكر كتبي: "نسعى لتأسيس بيئة حيوية، تمكِّن عملاءنا من الابتكار والتطوير والإبداع، من خلال تهيئة مكان مناسب مكتمل الخدمات، وبطابع راق ومميز".
الجدير بالذكر أن حسن كتبي عُرف بوصفه خبير سيارات بعد أن تقلّد مناصب عدة في شركات السيارات وبعض البنوك التمويلية، إضافة إلى حصوله على جائزة أفضل إعلامي سيارات على مدى سنتين على التوالي.
الإعلامي حسن كتبي مديرًا لمدينة صناعية الشمال بالرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-17
أعلن خبير السيارات حسن كتبي تعيينه مديرًا لمدينة صناعية الشمال الواقعة في شمال الرياض بحي القيروان.
وفي كلمته بمناسبة التعيين ذكر كتبي: "نسعى لتأسيس بيئة حيوية، تمكِّن عملاءنا من الابتكار والتطوير والإبداع، من خلال تهيئة مكان مناسب مكتمل الخدمات، وبطابع راق ومميز".
الجدير بالذكر أن حسن كتبي عُرف بوصفه خبير سيارات بعد أن تقلّد مناصب عدة في شركات السيارات وبعض البنوك التمويلية، إضافة إلى حصوله على جائزة أفضل إعلامي سيارات على مدى سنتين على التوالي.
17 فبراير 2019 - 12 جمادى الآخر 1440
02:01 AM
أعلن خبير السيارات حسن كتبي تعيينه مديرًا لمدينة صناعية الشمال الواقعة في شمال الرياض بحي القيروان.
وفي كلمته بمناسبة التعيين ذكر كتبي: "نسعى لتأسيس بيئة حيوية، تمكِّن عملاءنا من الابتكار والتطوير والإبداع، من خلال تهيئة مكان مناسب مكتمل الخدمات، وبطابع راق ومميز".
الجدير بالذكر أن حسن كتبي عُرف بوصفه خبير سيارات بعد أن تقلّد مناصب عدة في شركات السيارات وبعض البنوك التمويلية، إضافة إلى حصوله على جائزة أفضل إعلامي سيارات على مدى سنتين على التوالي.
، الإعلامي حسن كتبي مديرًا لمدينة صناعية الشمال بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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