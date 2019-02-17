اللائحة التنفيذية للموارد البشرية لنظام العمل في الخدمة المدنية 1440

أعلنت وزارة الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، أو اللائحة التنفيذية لنظام العمل الجديدة والتي تم التنويه عنها ونشرت بالفعل، بعد المراجعة الشاملة لنظام الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية للوزارة، والتي تمت بمشاركة العديد من الجهات المعنية والمختصين بالقطاعين العام والخاص، ومقارنه ما انتهت له اللجنة بمشاريع مشابهة لبعض الدول، لوضح أفضل النظم التي تلبي احتياجات الجهات الحكومية والموظفين التابعين لها المشمولين بنظام الخدمة المدنية.

وزارة الخدمة المدنية أوضحت انه تم العمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 في ما تم اعتماده من نظم وقوانين، بما ينسجم والمتغيرات الإدارية الحديثة، التي ستعمل على تمكين الجهات الحكومية من إدارة شئونها التي تتعلق بمنظومة عمل الموارد البشرية، عبر تنظيم بيئة العمل والتخطيط الفعال الذي من شأنه العمل على رفع كفاءة الموارد البشرية، وهو ما تم بلورته في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية أو اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية في المملكة.

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية

نشرت وزارة الخدمة المدنية اليوم 17-2-2019 اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وشملت لائحة نظام العمل للخدمة المدنية الجديدة كافة الأمور التي تم الإشارة إليها بعالية، وشملت عدة فصول تحتوى مجموعة من اللوائح التي من شأنها العمل على تطوير بيئة العمل الحكومي.

اللائحة التنفيذية الخدمة المدنية 1440

أوضحت بعض المصادر انه تم اعتماد اللائحة التنفيذية الخدمة المدنية 1440 يوم الخميس الماضي، من خلال اللجنة الوزارية المكلفة من مجل الوزراء برئاسة وزير الخدمة المدنية، وسنرفق المزيد من التوضيحات حول اهم النظم التي توفرها اللائحة، وكانت وزارة الخدمة المدنية قد دعت الجهات الحكومية وموظفي الوزارات إلى تحديث بياناتهم عبر منصة بياناتي.