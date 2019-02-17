شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس: غبار.. وصقيع في حائل وحار في جازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، اليوم (الأحد) على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك على شمال المملكة.

وأكدت أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، ولا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من شمال المملكة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة أعلاها في جازان 30، ثم في مكة المكرمة 27 درجة مئوية، وتنخفض في جدة إلى 25، وفي المدينة المنورة والدمام والأحساء والطائف 20، وفي الرياض وأبها 19، تبوك 15، حائل 14.

وبينت أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/‏ساعة، وفي الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/‏ساعة.