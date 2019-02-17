شكرا لقرائتكم خبر عن «الرأس الأبيض» يكتسي بالثلج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)

اكتسى الرأس الأبيض «180 كيلومترا شمالي المدينة المنورة» فجر أمس الأول بالثلج خلال موجة الصقيع التي شهدتها المنطقة، وتسببت في تدني درجات الحرارة إلى 3 درجات مئوية، خصوصا بعد منتصف الليل وساعات الفجر الأولى.

وسجلت المدينة المنورة ومحافظاتها الأسبوع الماضي انخفاضاً في درجات الحرارة وصلت في أغلب المواقع إلى 4 درجات خصوصا شمالي المنطقة في محافظتي العلا وخيبر، مع كتلة هوائية باردة، في حين توقعت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بهيئة الأرصاد أن تواصل درجات الحرارة انخفاضها على مناطق من بينها المدينة المنورة التي ستنخفض فيها درجات الحرارة إلى 8 درجات، فيما تسجل محافظاتها ما بين الـ6- 3 درجات مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة تكون السحب الرعدية.

يشار إلى أن منطقة الرأس الأبيض تعد من المواقع الأبرد في المدينة المنورة كونها تقع على ارتفاع 6000 قدم عن سطح البحر ما جعلها وجهه سياحية لأهالي المدينة المنورة صيفاً، إذ تسجل درجات الحرارة الكبرى خلال فترة الصيف 15 درجات مئوية والصغرى 10 درجات، إلا أنه لم يسبق له أن شهد موجة صقيع خلال السنوات الخمس الماضية.