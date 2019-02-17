شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: 41 مركزاً صحياً آيلاً للسقوط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

كشف تقرير صادر عن مديرية الشؤون الصحية بالطائف وجود 41 مركزاً صحياً غير جيد إنشائياً، أوصى الدفاع المدني بإخلاء بعض منها. وعلمت "الخليج 365" أن عشرات المراكز الصحية آيلة للسقوط، وتم إغلاقها نهائياً دون إيجاد بديل عنها، فيما تم دمج بعضها مع مراكز أخرى ما فاقم معاناة المرضى والمراجعين. ورصدت "الخليج 365" في جولة ميدانية وجود العديد من هذه المراكز المغلقة في مواقع سياحية كالهدا والشفاء وبني مالك، فضلاً عن تهالك مباني العديد منها في أحياء وسط الطائف كالشطبة والشهداء الشمالية والجنوبية وشهار وغيرها، إضافة إلى عدم عمل مركزي الهدا والشفا يومي الجمعة والسبت، إذ تحول جميع الحالات إلى مستشفيات وسط الطائف التي تقع في مبانٍ سيئة أوصى الدفاع المدني بإخلائها مسبقاً. وفيما تحاول صحة الطائف حل هذه الإشكالية من خلال البحث عن مبانٍ مستأجرة بديلة، يرفض ملاك العمائر تأجيرها نظراً لتأخرها في صرف الإيجارات، فضلاً عن قيامها بإصلاحات وتعديلات داخل المباني تمنع الاستفادة منها لاحقاً.