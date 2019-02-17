شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف يشيد بـ «أصغر مبرمج عربي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

كافأ أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الطالب أحمد بن خالد السبع بمناسبة حصوله على شهادة أصغر مبرمج سعودي وعربي في تطوير مواقع الويب الشامل، جاء ذلك خلال استقباله للطالب مع والده في مكتبه بديوان الإمارة يوم الخميس الماضي. وقدم الأمير سعود بن نايف شهادة شكر للطالب السبع، مشيدا بجهوده ومثابرته في تطوير موهبته إلى جانب دراسته التي حققت له بفضل الله إنجازا على مستوى العالم.

وحصل السبع -البالغ من العمر 13 عاما- على شهادة nanodegree في تخصص full stack web developer وهي دورات متكاملة معتمدة من أبرز الجهات المتميزة في مجالها وتتميز بإمكان التطبيق على مشاريع فعلية وتحت إشراف خبراء من شركات عالمية، إذ يعتبر أصغر سعودي يحصل على هذه الشهادة وهذا التخصص.

من جهة أخرى، يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، فعاليات ملتقى ومعرض البيئة الصناعية الثاني «بيئتي2» الذي تنظمه جمعية أصدقاء البيئة بالمنطقة الشرقية خلال الفترة من 23 - 25 أبريل 2019 بمعارض الظهران الدولية في الخبر.

وعبر رئيس جمعية أصدقاء البيئة بالمنطقة الشرقية طلال الرشيد، عن امتنانه لأمير المنطقة الشرقية، على رعاية الملتقى ودعمه الكبير لكل ما يتعلق بالبيئة مما ينعكس ويدفع الجميع لتقديم المزيد من العطاء في هذا الجانب المهم، مؤكداً أن تنظيم الجمعية لهذه الفعاليات يأتي في إطار جهودها للارتقاء بالوعي البيئي في المنطقة، وتوفير منظومة عمل بيئية أكثر مواكبة لمستجدات الحماية البيئية في جميع المصانع والشركات ذات الصلة بالبيئة.

وأضاف الرشيد أن فعاليات «بيئتي2» تعزز جهود نشر الثقافة والمعرفة البيئية في القطاع الصناعي والتزام المسؤولية الاجتماعية في العمليات الإنتاجية والتشغيلية، إضافة إلى ضرورة توجه المصانع للاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة في ما يتناسب مع رؤية السعودية 2030 في سياق علمي يشارك فيه نخبة من الخبراء والمهتمين بالبيئة وقضاياها من المملكة والعالم، مبينا أن الجمعية تسعى إلى تقديم جهد إثرائي عبر العديد من المحاور العلمية التي سيناقش فيها الخبراء عددا من الموضوعات التي تغطي محاور الملتقى العلمي بهدف الوصول إلى توصيات يمكن تطبيقها عمليا في جميع المصانع بالمنطقة.