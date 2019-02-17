شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير حائل يدشن «مكافحة التسول» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راشد الثويني (حائل)

دشن نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، مقر مكافحة التسول بمنطقة حائل، وكان في استقباله لدى وصوله مدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد، ومدير جوازات منطقة حائل اللواء مشبب القحطاني، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد، وعدد من المسؤولين. وتجول الأمير فيصل بن فهد بن مقرن في مقر مكافحة التسول، واطلع على ما يحتويه من أقسام ومكاتب إدارية. وفي نهاية الجولة وجه نائب أمير منطقة حائل بدراسة الحالات وإيجاد حلول لها، حاثاً الجهات ذات العلاقة على بذل الجهود المضاعفة والتعاون والتكامل بما يحد من ظاهرة التسول في المنطقة.

من جهة أخرى، زار الأمير فيصل بن فهد بن مقرن مستشفى سلامات الطبي في إطار تفقده للخدمات والمشاريع في المنطقة. ورحب رئيس مجموعة سلامات الطبية فريحان الصلف الهمزاني بنائب أمير منطقة حائل، واستعرض الخدمات الطبية والمشاركات المجتمعية والكوادر الطبية والإدارية من أبناء الوطن الذين يعملون في مجموعة سلامات، معرباً عن امتنانه لأمير منطقة حائل ونائبه على الدعم الذي يجده القطاع الصحي الحكومي والخاص.