شكرا لقرائتكم خبر عن 2.6 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

قبضت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود منذ نوفمبر 2017 حتى أمس الأول على 2626580 مخالفا في جميع المناطق، منهم 2046421 مخالفا لنظام الإقامة، و401804 مخالفين لنظام العمل، و178355 مخالفا لنظام أمن الحدود.

وأوضح تقرير الحملة أن 44133 شخصا ضبطوا خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، منهم 51% يمنيون، و46% إثيوبيون، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 1893 شخصا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، و3382 شخصا متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم، و1077 مواطنا لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة، فيما تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1047 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 30 سعوديا.

ولفت إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 12040 وافدا مخالفا، منهم 10386 رجلا، و1654 امرأة، وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 401123 مخالفا، وإحالة 359541 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 448128 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 664931 مخالفا.