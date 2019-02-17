شكرا لقرائتكم خبر عن «حلوة الجوف» تتصدر مهرجان التمور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

تحت شعار «ربيع الجوف بحلوتها»، وجه أهالي منطقة الجوف دعوتهم لجميع المواطنين والمقيمين لزيارة مهرجان تمور الجوف السادس، الذي سينطلق برعاية أميرالمنطقة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، يوم الأربعاء 15 جمادى الآخرة، الموافق 20 فبراير، بمدينة التمور.

واكتست منطقة الجوف هذه الأيام حلتها الربيعية، إذ تغطت البراري بغطاء كثيف من النباتات البرية المختلفة رسمت لوحة بديعة وخلابة من زهور شتى عكست الألوان الزاهية ونثرت عبقها الزاكية لتجذب الزائرين والعاشقين للطبيعة وأرض الحلوتين وتدخل على النفس البهجة والسرور. وتشتهر المنطقة بإنتاج حلوة الجوف من التمور، التي أصبحت مطلبا لجميع الأهالي في منازلهم وتنقلاتهم ورحلاتهم البرية في فصل الربيع حتى أطلق وسم عبر (تويتر) للتسويق لمهرجان تمور الجوف السادس #ربيع_الجوف_بحلوتها، وتنتج الجوف 150 طنا من حلوة الجوف، ويوجد أكثر من 50 صنفا من التمور وعدد 3 ملايين نخلة نصفها حلوة الجوف.