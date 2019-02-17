شكرا لقرائتكم خبر عن بيشة: انطلاق أول فريق نسائي للمشاة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العمودي (بيشة) أنشأت مجموعة من بنات بيشة فريقا للمشي كدعم وحب لهذه أنشأت مجموعة من بنات بيشة فريقا للمشي كدعم وحب لهذه الرياضة المفيدة لدى المجتمع البيشي، إذ انطلق الفريق بشكل رسمي «الجمعة» بحديقة الملك عبدالله بوسط المحافظة وسط حضور مميز من البنات من مختلف الأعمار. وذكرت قائدة الفريق مهرة الشمراني أن هذا الفريق يعتبر أول فريق مشي نسائي تطوعي على مستوى المملكة مرخص رسميا من الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، وأول فريق رياضي نسائي في محافظة بيشة، مضيفة أنه مسجل بالهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية. وأوضحت الشمراني أن ماراثون المشي هو تحدي 10 كيلومترات بمشاركة 40 مشتركة. وشهد الممشى إقبالا كبيرا من الحاضرات للتعرف على فكرة الماراثون وفوائده وكيفية المشاركة به. ويهدف المشروع إلى بناء مجتمع صحي خال من الأمراض يعزز الصحة العامة ويرفع مستوى النشاط البدني. وأبدت المشاركات سعادتهن بهذا المشروع، وأن الصحة والرشاقة مطلب أساسي لكل فتاة وسيدة في المجتمع.



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