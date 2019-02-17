شكرا لقرائتكم خبر عن نجران: الغرفة والجامعة تنفذان دورات مجتمعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

تنفذ الغرفة التجارية الصناعية بنجران، بالتعاون مع جامعة نجران، عددا من الدورات والبرامج التدريبية المجانية، الهادفة إلى خدمة المجتمع، بدءا من الثلاثاء القادم حتى الـ28 من الشهر الجاري، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي.

وتأتي البرامج التدريبية ضمن التعاون المشترك بين الجامعة، ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، والقطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة، لتقديم الخدمات المجتمعية الرامية إلى تنمية وتطوير مهارات الأفراد، من خلال التدريب والتأهيل.

وتشتمل البرامج التدريبية على دورة بعنوان «إدارة الذات وفن قيادة الآخرين»، ودورة بعنوان «مهارات إدارة التعبير»، ودورة «مفاتيح الثقة بالنفس»، ودورة «الغذاء الصحي الآمن».