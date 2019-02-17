مياه الشرقية تغطي 7 ملايين م2 بعزيزية الخبر

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) بدأت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية في ربط عقارات العملاء بحي الشراع مخطط 92/‏2 بكافة أجزائه، وحي الرحبة 653/‏2 بالعزيزية بمحافظة الخبر بخدمة الصرف الصحي، وتغطية مساحة تقارب 7 ملايين متر مربع بخدماتها البيئية. بدأت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية في ربط عقارات العملاء بحي الشراع مخطط 92/‏2 بكافة أجزائه، وحي الرحبة 653/‏2 بالعزيزية بمحافظة الخبر بخدمة الصرف الصحي، وتغطية مساحة تقارب 7 ملايين متر مربع بخدماتها البيئية. وأوضح المدير العام لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس حمدي بن دبشي الشراري، أن ربط 4.937 عقاراً في حيي الشراع والرحبة بمحافظة الخبر يأتي بعد الانتهاء من استلام محطة الضخ الخاصة بأحياء العزيزية وتشغيلها، مبيناً أنها أسهمت في الارتقاء بالخدمات البيئية التي يقدمها القطاع بالمنطقة الشرقية.



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