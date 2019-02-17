شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ بحار فرنسي تعرض لنزيف في قارب شراعي بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة)

أخلت سفن القوات البحرية الملكية السعودية وسفن وزوارق حرس الحدود أمس الأول (الجمعة) بحارا فرنسيا يبلغ من العمر 72 عاما تعرض لحالة نزيف داخلي من على متن قارب شراعي في المياه الدولية على بعد 70 ميلا بحريا غرب جزيرة فرسان.

وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) استقبل البريد الإلكتروني من مركز البحث والإنقاذ الفرنسي GRIS NEZ MRCC، مفاده تعرض أحد طاقم قارب شراعي في عرض البحر لحالة مرضية تستدعي إخلاءه.

وتولى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة إدارة الحدث وتحديد موقع السفينة ومن خلال التنسيق لتطبيق بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية في مياه السعودية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وعلى الفور جرى التواصل عن طريق الاتصال الفضائي مع كابتن القارب الشراعي وإعداد دائرة اتصال مع الطبيب المناوب بمستشفى الملك فهد بجدة، لإعطائه النصائح والإرشادات الطبية لحين تنفيذ عملية الإخلاء.

ولفت إلى أن المركز قام بتمرير البلاغات اللازمة للجهات ذات العلاقة لتكليف الوحدات البحرية لديها لتقديم المساعدة الطبية العاجلة، وسرعة إخلاء المريض، حيث هرعت السفن والدوريات البحرية للموقع، وشاركت سفينة تابعة للقوات البحرية الملكية السعودية، وسفينة بعيدة مدى، وزورق ذو سرعة عالية مع كوادر طبية تابعة لحرس الحدود السعودي، بعد تحديد نقطة التقاء لتوزيع المهمات لإعداد خطة عملية الإخلاء.

وأوضح أنه باشرت سفينة القوات البحرية عملية إنزال المريض إلى العيادة الطبية بالسفينة وإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم الرعاية الطبية، لضمان عدم حدوث مضاعفات، وتم إخلاؤه بواسطة الطائرة العمودية التابعة للسفينة لمستشفى الأمير محمد بن ناصر بمدينة جازان، وحالة المريض مستقرة بعد تقديم العلاج اللازم، وتمت مرافقة القارب الشراعي لحين دخوله ميناء جازان بعد التنسيق مع إدارة الميناء. وقام المركز بتحديد وكيل ملاحي لاستكمال ومتابعة الإجراءات النظامية للحالة تحت إشراف حرس الحدود.

وأشار المتحدث باسم حرس الحدود إلى تلقي مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة رسالة شكر وامتنان من المركز الفرنسي للإنقاذ للتعامل الاحترافي الذي تم في سرعة الاستجابة لعملية الإخلاء، وإنقاذ حياة أحد رعاياها في عرض البحر.